Usa, produzione industriale a febbraio rallenta ma meno delle attese

(Teleborsa) - Rallenta ma meno delle attese la produzione industriale negli Stati Uniti. A febbraio 2026, secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,2% su base mensile, dopo il +0,7% del mese precedente e superiore al +0,1% del consensus.



Su base annua si registra una salita dell'1,44% a febbraio, dopo il +2,33% del mese precedente.



Sempre a febbraio, la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,2% su mese e si confronta con +0,8% di gennaio (rivisto da +0,6%), a fronte di un aumento dello 0,1% atteso dagli analisti.



A febbraio la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 76,3%, in linea con il mese precedente (rivisto al rialzo dal 76,2%), ma superiore al 76,2% atteso dal consensus.

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