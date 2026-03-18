AbbVie scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica specializzata nella ricerca , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,14%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di AbbVie rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di AbbVie evidenzia un declino dei corsi verso area 207 USD con prima area di resistenza vista a 216,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 203,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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