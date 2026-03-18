Acea, SUEZ cede il 4% ma resta secondo azionista

(Teleborsa) - SUEZ ha ceduto il 4% della propria partecipazione in ACEA , nell’ambito di un’operazione di gestione del bilancio realizzata in un contesto di mercato favorevole.



La decisione, spiega una nota, si inserisce nella positiva performance del titolo ACEA, cresciuto di circa il 35% negli ultimi dodici mesi e di circa il 10% dall’inizio dell’anno. In questo contesto, il Gruppo ha proceduto a una valorizzazione parziale della partecipazione, realizzando una plusvalenza contabile.



A seguito dell’operazione, SUEZ mantiene una quota del 19,3% in ACEA, confermandosi secondo azionista e contribuendo allo sviluppo della società, in un’ottica di continuità e stabilità dell’investimento, senza ulteriori variazioni della partecipazione.



Restano invariate le partnership industriali tra SUEZ e ACEA, il Gruppo partecipa al consorzio per la costruzione del termovalorizzatore di Roma, Santa Palomba.



In Italia, SUEZ ha ampliato la propria presenza nel settore dei rifiuti anche attraverso l’acquisizione della maggioranza di Ecosistem, attiva nel trattamento e recupero di rifiuti industriali.

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