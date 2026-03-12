Acea chiude il 2025 con risultati ai massimi storici e dividendo record a 1,20 euro

(Teleborsa) - Il Gruppo Acea
ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pro-forma
sono pari a 2.986,1 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 2.894,7
milioni del 2024, guidati dalla performance dei business regolati e dal contributo della Produzione. Le attività regolate
contribuiscono per l’88% al totale dei ricavi e registrano nel periodo un incremento di circa il 7%.
L’EBITDA
consolidato pro-forma raggiunge 1.420,0 milioni, in crescita del 6,8% rispetto ai 1.329,0 milioni del 2024; la voce è in rialzo del 10% rispetto al 2024 restated, pari al limite superiore della guidance fornita
(+8%/+10%). L’apporto delle diverse attività
all’EBITDA consolidato è il seguente: Acqua Italia 58%; Reti e Illuminazione Pubblica 32%; Ambiente 6%; Produzione 3%; gli altri business (Acqua Estero, Ingegneria, Energy Management – include le linee di business di ACEA Energia non comprese nel
perimetro di cessione) e la Corporate contribuiscono complessivamente per l’1%.
L’EBIT
consolidato pro-forma cresce del 2,9% a 593,2 milioni rispetto al 2024. Tale incremento è riconducibile alla crescita dell’EBITDA, parzialmente compensata dall’aumento degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti.
L’utile netto
consolidato è pari a 480,6 milioni, in crescita del 44,9% rispetto al 2024. Il risultato beneficia anche dell’iscrizione della plusvalenza
(111,3 milioni) realizzata a seguito della cessione della rete in Alta Tensione
(AT) a Terna.
Nell'anno, sono stati realizzati investimenti lordi
pari a 1.531,3 milioni, in crescita rispetto ai 1.438,9 milioni dell’anno precedente (+6,4%). Gli investimenti al netto dei contributi ammontano a circa 1.240 milioni (1.179 milioni nel 2024), concentrati principalmente nei business regolati che rappresentano l’89% dei capex totali (94% escludendo ACEA Energia).
L’Indebitamento Finanziario Netto
è sostanzialmente stabile, passando da 4.9448 milioni del 31 dicembre 2024 a 4.963 milioni al 31 dicembre 2025. Il rapporto Net Debt/EBITDA
pro-forma si attesta a 3,28x (rispetto a 3,34x del 31 dicembre 2024) in miglioramento rispetto alla guidance 2025.
“Il 2025 è per ACEA un anno di risultati ai massimi storici
per effetto del percorso di trasformazione operativa e organizzativa avviato negli ultimi anni e della crescente focalizzazione sui business infrastrutturali regolati
, mantenendo al tempo stesso una forte disciplina finanziaria che ha portato al miglioramento di tutti gli indicatori economici e patrimoniali. Abbiamo rafforzato il nostro ruolo di operatore di riferimento nello sviluppo e nella gestione di progetti essenziali per i territori e nel corso dell’anno abbiamo realizzato oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti, destinati in larga parte allo sviluppo delle reti idriche ed elettriche e al potenziamento degli impianti nel settore ambientale", ha dichiarato l'AD Fabrizio Palermo
.
Il Cda proporrà all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il 3 giugno, la distribuzione di un dividendo record di 1,20 euro
per azione (di cui 0,25 euro componente straordinaria
, legata ai risultati record
raggiunti anche per effetto della plusvalenza
realizzata dalla cessione delle rete in Alta Tensione a Terna), in crescita del 26% sul 2024, che sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2026.
L'utility romana ha inoltre fissato la guidance 2026
(esclusi i risultati di ACEA Energia riclassificati nelle “Attività Discontinue”): EBITDA
a +3%/+5% rispetto al 2025 restated di 1.365 milioni (l’EBITDA 2025 restated è calcolato al netto delle partite non ricorrenti, escludendo il contributo della rete AT nei 9M2025, del fotovoltaico ceduto nel 2025 e di Publiacqua); Investimenti
a circa 1,5 miliardi (1,2 miliardi di Euro netto contributi pubblici); Rapporto Net Debt /EBITDA
3,5-3,6x.