Milano 17:35
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Londra 17:35
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Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,06%)

Il CAC40 termina gli scambi a 7.969,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,06%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,06%, archiviando la seduta a 7.969,88 punti.
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