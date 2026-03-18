EQUITA corre in Borsa con Xenon che aumenta scala, commissioni e ricavi ricorrenti

(Teleborsa) - Corre a Piazza Affari
il titolo EQUITA
, investment bank italiana indipendente quotata su Euronext STAR Milan, dopo l'annuncio
dell'acquisizione di Xenon Private Equity
. Si tratta di un'operazione che rafforzerà significativamente la piattaforma di Alternative Asset Management, raddoppiando gli asset in gestione a 2 miliardi di euro e triplicando le commissioni di gestione a circa 30 milioni di euro, aumentando al contempo il contributo dei ricavi ricorrenti al mix di attività complessivo del gruppo.
Secondo Kepler Cheuvreux, la logica strategica
alla base dell'operazione appare "convincente
", poiché Xenon "apporta competenze
di private equity all'esperienza già consolidata di EQUITA in materia di debito privato, infrastrutture, ELTIF e strategie liquide, ampliando al contempo la base di investitori grazie alle solide relazioni internazionali di Xenon con gli investitori istituzionali". Inoltre, Xenon sembra vantare un profilo di performance storico molto solido, con il team che ha registrato un MOIC medio di 3,0x sulle dismissioni negli ultimi 15 anni e un IRR lordo superiore al 50%. Un altro aspetto importante dell'operazione è la natura internazionale della capacità di raccolta fondi
di Xenon, dato che oltre il 75% degli impegni totali proviene da investitori internazionali.
Xenon dovrebbe contribuire in media per oltre 7 milioni di euro all'anno all'utile
netto consolidato nel periodo 2027-2030. Nel 2025 Xenon ha registrato un fatturato di 20,7 milioni di euro e un utile netto di 4,9 milioni di euro (esclusi gli interessi maturati), con un margine netto del 23%.
Viene evidenziato che, a seguito dell'operazione con Xenon e della partnership con Iccrea, il patto parasociale di EQUITA dovrebbe rimanere l'azionista di maggioranza
del gruppo con una quota superiore al 30%, mentre Iccrea dovrebbe detenere circa il 13% e Fenera Holding, insieme a diverse famiglie e imprenditori vicini al gruppo, dovrebbe rappresentare oltre il 14%.EQUITA si attesta a 5,69 euro, con un aumento del 7,16%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,843 e successiva a 6,233. Supporto a 5,453.