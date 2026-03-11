Milano 14:57
44.804 -0,88%
Nasdaq 14:57
25.020 +0,26%
Dow Jones 14:57
47.425 -0,59%
Londra 14:57
10.326 -0,83%
Francoforte 14:56
23.666 -1,26%

Londra: rosso per Melrose Industries

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Melrose Industries
(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che sta segnando un calo del 2,20%.

La tendenza ad una settimana di Melrose Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Melrose Industries, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 5,209 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,315. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 5,171.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```