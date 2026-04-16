Apertura cautamente positiva per i mercati europei, a Piazza Affari corrono Bpm, Mps e Mediobanca

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.
Apertura cautamente positiva per i listini europei mentre aumenta la fiducia
sull'apertura di nuovi negoziati Usa-Iran
. Rappresentanti del Pakistan hanno incontrato ieri a Teheran il ministro degli Esteri iraniano nel tentativo di organizzare un secondo round di colloqui. Sul fronte economico, il segretario al Tesoro americano Scott Bessent
ha avvertito che gli Stati Uniti si preparano a imporre sanzioni
secondarie sugli istituti finanziari che fanno affari con l'Iran, definendo la misura "l'equivalente finanziario di una campagna di bombardamenti."
Sul fronte militare
, nuovo attacco dell'esercito israeliano in Libano
dopo i colloqui tra i due paesi a Washington, mentre il presidente Trump
ha chiesto alle parti di continuare a dialogare.
A Piazza Affari, gli investitori premiano la riconferma a sorpresa
di Lovaglio alla guida di MPS
. La partita senese sul podio con gli altri due istituti protagonisti di giornata, Mediobanca
e BPM
, mentre si fanno sempre più insistenti le voci intorno a possibili nuove operazioni di consolidamento del settore bancario italiano
.
Sul fronte macroeconomico
, gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale
ha registrato, nel mese di febbraio, un incremento dello 0,5% su base mensile
rispetto al -0,1% del mese precedente e oltre aumento dello 0,3% atteso dagli analisti. Il dato tendenziale registra tuttavia un calo dello 0,4% dopo il +0,5% di gennaio e rispetto al -0,9% del consensus. Il commercio estero britannico
ha invece evidenziato a febbraio un deficit di 18,79 miliardi di sterline
, in netto aumento rispetto al passivo di 15,08 miliardi di gennaio (rivisto da -14,45 miliardi).
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.819,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 92,06 dollari per barile.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +75 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,76%. Tra gli indici di Eurolandia
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un +0,19%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,44% a 48.370 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 50.830 punti.
Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,79%); sulla stessa tendenza, positivo il FTSE Italia Star
(+0,7%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banco BPM
(+4,08%), Mediobanca
(+3,83%), Banca MPS
(+3,10%) e Azimut
(+0,83%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin
, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.
Tentenna ENI
, che cede l'1,07%.
Sostanzialmente debole Campari
, che registra una flessione dello 0,94%.
Si muove sotto la parità Inwit
, evidenziando un decremento dello 0,55%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, MFE B
(+5,77%), MFE A
(+5,77%), Technoprobe
(+2,26%) e Reply
(+1,94%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -0,97%.
Contrazione moderata per Caltagirone SpA
, che soffre un calo dello 0,55%.
Sottotono WIIT
che mostra una limatura dello 0,53%.