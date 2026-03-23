Parigi: balza in avanti Societe Generale

(Teleborsa) - Scambia in profit la big bank francese , che lievita del 2,85%.



Il trend di Societe Generale mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 59,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65,26. Il peggioramento dell' Istituto di credito francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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