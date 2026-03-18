Piazza Affari: balza in avanti Danieli
(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale friulana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Danieli rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico del produttore di impianti siderurgici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 57,27 Euro con tetto rappresentato dall'area 58,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 56,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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