Radici Pietro sale al 66% di TurfRecyclers in operazione da 3,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Radici Pietro Industries & Brands , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e nei rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, ha acquistato da Miro Radici Family of Companies (MRFoC, azionista di controllo di Radici) una quota pari al 32,35% del capitale sociale di 100%TurfRecyclers, di cui Radici deteneva già una quota pari al 33,65%.



"L'acquisizione della partecipazione di maggioranza in 100%TurfRecyclers rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita del nostro Gruppo - ha commentato il direttore generale Ivan Palazzi - Rafforzare il controllo su una realtà altamente specializzata nel riciclo dei materiali sintetici ci consente di integrare ulteriormente la filiera, consolidare le nostre competenze tecnologiche e accelerare lo sviluppo di soluzioni sostenibili ad alto valore aggiunto. TurfRecyclers ha dimostrato solidità economica e capacità di innovazione, e siamo convinti che l'ingresso nel perimetro di controllo di Radici genererà importanti sinergie industriali e commerciali".



Il corrispettivo individuato per tale acquisizione è di complessivi 3,5 milioni di euro di cui: 2,5 milioni, già corrisposti in data odierna mediante compensazione di un credito di pari importo vantato dalla Società nei confronti di MRFoC; e 1 milione, da corrispondersi a partire dal mese di maggio 2026 mediante pagamento di 20 rate mensili consecutive di importo pari a 0,05 milioni cadauna.



TurfRecyclers è una società specializzata nello sviluppo, progettazione e commercializzazione di macchinari per il riciclo dei materiali sintetici per superfici sportive, caratterizzata da significativi profili di crescita e da metriche finanziarie solide, tra cui un EBITDA pari ad 1,088 milioni di euro e un risultato netto pari a 0,8 milioni alla data del 31 dicembre 2025. L'acquisizione consente, attraverso il raggiungimento di una partecipazione in TurfRecyclers pari complessivamente al 66%, di conseguire il controllo di tale società, rafforzando la propria capacità di indirizzo strategico e gestionale.

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