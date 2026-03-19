Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

La giornata del 18 marzo chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,03%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,8645. Supporto visto a quota 0,8636. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8654.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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