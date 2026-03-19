Buzzi, promozione a Overweight da JPMorgan

(Teleborsa) - JP Morgan ha migliorato a "Overweight" da "Neutral" la raccomandazione su Buzzi , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, sostenendo che la recente sotto-performance è eccessiva e che la valutazione è interessante dopo un calo di circa il 17% da inizio anno. Il target price è confermato a 58 euro per azione.



La banca d'affari prevede una graduale eliminazione "meno aggressiva" delle quote gratuite del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), che andrebbe a vantaggio di Buzzi, dato che è in ritardo rispetto a concorrenti come Heidelberg e Holcim in materia di decarbonizzazione.



In una giornata negativa per il mercato nel complesso, peggiora la performance di Buzzi , con un ribasso dell'1,89%, portandosi a 42,56 euro. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 41,46 e successiva a quota 40,36. Resistenza a 44,04.

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