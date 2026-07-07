Milano 16:37
52.628 -0,63%
Nasdaq 16:37
29.029 -2,25%
Dow Jones 16:37
52.952 -0,20%
Londra 16:37
10.694 +0,39%
Francoforte 16:38
25.495 -1,25%

Giappone, Leading indicator in maggio

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Giappone, Leading indicator in maggio
Giappone, Leading indicator in maggio pari a 116,8 punti, in aumento rispetto al precedente 116,1 punti (la previsione era 116,9 punti).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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