Londra: giornata depressa per Whitbread
(Teleborsa) - Rosso per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che sta segnando un calo del 3,40%.
La tendenza ad una settimana di Whitbread è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Whitbread ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 23,42 sterline. Supporto a 22,78. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 24,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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