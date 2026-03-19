Londra: giornata depressa per Whitbread

(Teleborsa) - Rosso per la società che gestisce alberghi e ristoranti , che sta segnando un calo del 3,40%.



La tendenza ad una settimana di Whitbread è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Whitbread ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 23,42 sterline. Supporto a 22,78. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 24,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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