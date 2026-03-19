USA, stoccaggi gas in aumento nell'ultima settimana

Nella settimana terminata il 13 marzo 2026

(Teleborsa) - Salgono, ma meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 13 marzo 2026 sono risultati in salita di 35 BCF (billion cubic feet).



Il dato si rivela tuttavia inferiore al consensus (39 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 38 BCF.



Le scorte totali si sono dunque portate a 1.883 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 10,4% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.836) e in salita del 2,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 1.836 BCF.

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