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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Riunione sostanzialmente debole quella del 19 marzo per il cross Euro contro la valuta britannica, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,8624.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8618. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8636 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8612.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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