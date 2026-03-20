Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Riunione sostanzialmente debole quella del 19 marzo per il cross Euro contro la valuta britannica, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,8624.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,8618. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,8636 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,8612.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)