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Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+1,07%)

Il DAX inizia a scambiare a 23.083,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+1,07%)
Bene l'indice della Borsa di Francoforte, con un progresso dell'1,07%, dopo aver aperto a 23.083,89.
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