I listini europei aprono in netto rialzo: a Milano corrono Mediobanca e Mps, in rosso Inwit

(Teleborsa) - I listini europei
cercano il rimbalzo
e aprono in netto rialzo una seduta che sarà caratterizzata dal Triple Witching
, cioè la scadenza trimestrale simultanea di futures e opzioni, con il Brent
intorno ai 107 dollari anche se arrivano notizie tutt'altro che rassicuranti dal conflitto in Medio Oriente
.
Dopo aver sfiorato i 119 dollari nella sessione di giovedì, i prezzi del greggio stanno registrando una flessione innescata dall'annuncio del Segretario al Tesoro USA, Scott Bessent
, circa la possibile rimozione delle sanzioni sul petrolio iraniano già in mare. Questa mossa strategica punta a immettere rapidamente sul mercato circa 140 milioni di barili per calmierare un rally che vede il petrolio in rialzo di oltre il 40% dall'inizio del 2026. L'Arabia Saudita
, in alcune previsioni riportate dal Wall Street Journal, ipotizza un greggio però a 180 dollari
al barile qualora lo shock dovesse protrarsi oltre aprile.
Nonostante la parziale correzione, la tensione geopolitica
rimane estrema a causa del conflitto tra Israele
, Usa
e Iran
. I mercati restano in allerta dopo l'attacco israeliano a South Pars, il più grande giacimento di gas al mondo, e la successiva ritorsione di Teheran contro diversi siti energetici mediorientali. In un'intervista a Reuters, il Ceo di QatarEnergy, Saad al-Kaabi
, ha dichiarato che gli attacchi iraniani contro le infrastrutture del Qatar hanno messo fuori uso il 17% della capacità di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) del Paese. Questa situazione ha costretto QatarEnergy
a dichiarare lo stato di Forza Maggiore
sui contratti a lungo termine, una misura che colpirà direttamente le forniture destinate a Italia, Belgio, Corea del Sud e Cina.
A Milano
apre in rosso Inwit
dopo che il cda ha rivisto al ribasso
la guidance
fino al 2030 dopo l'annuncio della collaborazione tra i suoi due principali clienti, Tim
e Fastweb+Vodafone
, in una joint venture per costruire in maniera autonoma fino a 6mila nuove torri nei prossimi anni. Tra i titoli migliori invece Mediobanca
e Mps
dopo la conferma
da parte dell'ad dell'istituto senese di un payout disponibile di 16 miliardi di euro.
Sul fronte macroeconomico, prezzi alla produzione ancora deboli
in Germania
a febbraio 2026. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato un decremento annuo del 3,3% dopo il +0,5% del mese precedente. Il dato è peggiore del consensus che indicava un -2,7%.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,158. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo dell'1,78%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 94,26 dollari per barile.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +79 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,74%. Tra i mercati del Vecchio Continente
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +1,15%, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,43%, e ben comprata Parigi
, che segna un forte rialzo dello 0,77%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,42%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dell'1,39% rispetto alla chiusura precedente.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,23%); come pure, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,59%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Buzzi
(+3,64%), Mediobanca
(+3,40%), Banca MPS
(+3,36%) e Banco BPM
(+2,85%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit
, che continua la seduta con -6,74%.
Pensosa ENI
, con un calo frazionale dello 0,61%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Technoprobe
(+5,85%), WIIT
(+4,59%), Technogym
(+3,27%) e Danieli
(+2,49%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su MFE A
, che ottiene -1,58%.
Tentenna BFF Bank
, con un modesto ribasso dell'1,45%.
Giornata fiacca per Alerion Clean Power
, che segna un calo dello 0,85%.
Piccola perdita per MFE B
, che scambia con un -0,8%.