Piazza Affari: pioggia di acquisti su Buzzi
(Teleborsa) - Effervescente la società attiva nel settore del cemento, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Buzzi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,71%, rispetto a -0,17% del principale indice della Borsa di Milano).
Il quadro tecnico di Buzzi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,13 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 42,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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