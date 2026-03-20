Piazza Affari: pioggia di acquisti su Buzzi

(Teleborsa) - Effervescente la società attiva nel settore del cemento , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,87%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Buzzi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,71%, rispetto a -0,17% del principale indice della Borsa di Milano ).





Il quadro tecnico di Buzzi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 43,13 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 42,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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