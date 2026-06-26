Milano 13:29
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Bilancia commerciale extra UE Italia in maggio

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Bilancia commerciale extra UE Italia in maggio
Italia, Bilancia commerciale extra UE in maggio pari a 3,84 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 3,98 Mld Euro.
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