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/ Bilancia commerciale extra UE Italia in maggio
Bilancia commerciale extra UE Italia in maggio
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26 giugno 2026 - 12.20
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Bilancia commerciale extra UE in maggio pari a 3,84 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 3,98 Mld Euro.
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