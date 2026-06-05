Milano 14:19
50.175 0,00%
Nasdaq 4-giu
30.408 0,00%
Dow Jones 4-giu
51.562 +1,73%
Londra 14:18
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Francoforte 14:19
24.982 +0,15%

Bilancia commerciale Francia in aprile

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Bilancia commerciale Francia in aprile
Francia, Bilancia commerciale in aprile pari a -5,6 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente -6,4 Mld Euro (la previsione era -6,2 Mld Euro).
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