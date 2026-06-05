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Bilancia commerciale Francia in aprile
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Bilancia commerciale in aprile pari a -5,6 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente -6,4 Mld Euro (la previsione era -6,2 Mld Euro).
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