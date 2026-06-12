Milano 10:44
51.483 +1,94%
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Dow Jones 11-giu
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Bilancia commerciale beni Regno Unito in aprile

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Bilancia commerciale beni Regno Unito in aprile
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in aprile pari a -26,05 Mld £, in aumento rispetto al precedente -27,22 Mld £ (la previsione era -22,5 Mld £).
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