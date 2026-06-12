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/ Bilancia commerciale beni Regno Unito in aprile
Bilancia commerciale beni Regno Unito in aprile
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12 giugno 2026 - 09.15
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Bilancia commerciale beni in aprile pari a -26,05 Mld £
, in aumento rispetto al precedente -27,22 Mld £ (la previsione era -22,5 Mld £).
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