Milano 14:27
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Dow Jones 20-mar
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Borsa: Netto calo per Francoforte in avvio (-1,94%)

Il DAX esordisce a 21.946,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Francoforte in avvio (-1,94%)
L'Indice della Borsa di Francoforte esibisce una perdita secca dell'1,94% a quota 21.946,95 in apertura.
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