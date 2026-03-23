Milano 14:27
43.407 +1,32%
Nasdaq 20-mar
23.898 0,00%
Dow Jones 20-mar
45.577 -0,96%
Londra 14:27
9.944 +0,26%
Francoforte 14:27
22.768 +1,73%

Borsa: Netto calo per Milano in avvio (-2,13%)

Il FTSE MIB esordisce a 41.929,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Milano in avvio (-2,13%)
Il Principale indice della Borsa di Milano esibisce una perdita secca del 2,13% a quota 41.929,2 in apertura.
Condividi
```