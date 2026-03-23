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Borsa: Netto calo per Milano in avvio (-2,13%)
Il FTSE MIB esordisce a 41.929,2 punti
In breve
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Finanza
23 marzo 2026 - 09.02
Il Principale indice della Borsa di Milano esibisce una perdita secca del 2,13% a quota 41.929,2 in apertura.
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