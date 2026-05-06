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Madrid: scambi al rialzo per Banco Santander

Migliori e peggiori
Madrid: scambi al rialzo per Banco Santander
(Teleborsa) - Bene la banca spagnola, con un rialzo del 2,54%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 10,48 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 10,35. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 10,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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