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FUM, Franchi: generata cassa significativa, solide basi per cogliere nuove opportunità

Finanza
FUM, Franchi: generata cassa significativa, solide basi per cogliere nuove opportunità
(Teleborsa) - "Nel corso dell'esercizio 2025 abbiamo generato un flusso di cassa particolarmente significativo, rafforzando in tal modo la nostra flessibilità finanziaria e ponendo solide basi per cogliere con determinazione nuove opportunità di crescita, sia attraverso iniziative di sviluppo organico sia mediante selettive operazioni di M&A". Lo ha detto Alberto Franchi, amministratore delegato di Franchi Umberto Marmi (FUM), commentando i risultati 2025.

"Abbiamo chiuso un robusto quarto trimestre, superiore alle nostre aspettative, il che ci ha permesso un importante recupero a livello di top line, nonostante il 2025 sia stato un anno complesso", ha aggiunto.

"Il nostro Direttore Generale, Carlo Varni, è appena tornato dalla China Xiamen International Stone Fair 2026, un evento di riferimento per il settore lapideo ed il nostro intervento ha rappresentato un'occasione fondamentale, ancora una volta, per mostrare l'eccellenza del marmo italiano e l'incessante impegno nell'innovare di FUM", ha spiegato Franchi.

"La performance complessiva dell'esercizio, con il mantenimento degli alti margini che contraddistinguono FUM, conferma la resilienza del Gruppo e la solidità dei nostri fondamentali - ha proseguito l'AD - Sul piano strategico, tale risultato rafforza ulteriormente il nostro impegno nella valorizzazione e promozione continua dei nostri materiali, con un'attenzione prioritaria ai mercati EMEA, Asia e Nord America, che si confermano pilastri centrali della nostra traiettoria di sviluppo e leve fondamentali per il consolidamento del posizionamento del brand. Nonostante lo scenario internazionale sia nuovamente difficile, noi continuiamo a rafforzare relazioni ed a sviluppare nel contempo nuove opportunità, con il massimo impegno".
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