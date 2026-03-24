FUM, Franchi: generata cassa significativa, solide basi per cogliere nuove opportunità

(Teleborsa) - "Nel corso dell'esercizio 2025 abbiamo generato un flusso di cassa particolarmente significativo
, rafforzando in tal modo la nostra flessibilità finanziaria e ponendo solide basi per cogliere con determinazione nuove opportunità di crescita, sia attraverso iniziative di sviluppo organico sia mediante selettive operazioni di M&A". Lo ha detto Alberto Franchi, amministratore delegato
di Franchi Umberto Marmi
(FUM), commentando i risultati 2025
.
"Abbiamo chiuso un robusto quarto trimestre, superiore alle nostre aspettative
, il che ci ha permesso un importante recupero a livello di top line, nonostante il 2025 sia stato un anno complesso", ha aggiunto.
"Il nostro Direttore Generale, Carlo Varni, è appena tornato dalla China Xiamen International Stone Fair 2026
, un evento di riferimento per il settore lapideo ed il nostro intervento ha rappresentato un'occasione fondamentale, ancora una volta, per mostrare l'eccellenza del marmo italiano e l'incessante impegno nell'innovare di FUM", ha spiegato Franchi.
"La performance complessiva dell'esercizio, con il mantenimento degli alti margini che contraddistinguono FUM, conferma la resilienza del Gruppo e la solidità dei nostri fondamentali
- ha proseguito l'AD - Sul piano strategico, tale risultato rafforza ulteriormente il nostro impegno nella valorizzazione e promozione continua dei nostri materiali, con un'attenzione prioritaria ai mercati EMEA, Asia e Nord America, che si confermano pilastri centrali della nostra traiettoria di sviluppo e leve fondamentali per il consolidamento del posizionamento del brand. Nonostante lo scenario internazionale sia nuovamente difficile, noi continuiamo a rafforzare relazioni ed a sviluppare nel contempo nuove opportunità, con il massimo impegno".