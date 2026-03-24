Usa, PMI manifatturiero sale inaspettatamente a marzo a 52,4 punti ma Servizi e Composito in calo

(Teleborsa) - Sale contro le attese l'attività manifatturiera degli Stati Uniti mentre scende inaspettatamente quella dei servizi. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero di marzo 2026 elaborato da S&P indica, infatti, un livello di 52,4 punti che si confronta con i 51,6 punti del mese precedente e i 51,5 del consensus. Il dato si mantiene dunque sopra la soglia critica dei 50 punti, oltre la quale l'economia è in crescita.



Nello stesso periodo il PMI dei servizi è atteso a 51,1 punti, in calo rispetto al mese precedente (51,7) contro i 52 punti del consensus). Il PMI composito si attesta così a 51,4 punti dai 51,9 di febbraio.



“I dati preliminari dell'indagine PMI di marzo segnalano una combinazione sgradita di crescita più lenta e inflazione in aumento a seguito dello scoppio della guerra in Medio Oriente. Le aziende segnalano un calo della domanda dovuto all'ulteriore incertezza e all'impatto sul costo della vita generati dal conflitto. I problemi legati ai viaggi, ai trasporti e al turismo sono aggravati dalle turbolenze dei mercati finanziari e dai vincoli di accessibilità economica, in particolare dalla preoccupazione per l'impatto dei tassi di interesse più elevati, dell'impennata dei prezzi dell'energia e dei ritardi nella catena di approvvigionamento. Nel frattempo, le aziende stanno accumulando scorte di sicurezza, temendo che la guerra possa portare a problemi di approvvigionamento più prolungati e ad aumenti dei prezzi, riducendo al contempo il personale per contenere i costi generali.", ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence.



“I dati PMI indicano una crescita del PIL a un tasso annualizzato di appena l'1,0%, con una modesta espansione dell'1,3% segnalata per il primo trimestre nel suo complesso. Gli indicatori dei prezzi dell'indagine, nel frattempo, indicano un'accelerazione dell'inflazione dei prezzi al consumo intorno al 4%, suggerendo un rischio crescente che gli Stati Uniti entrino in un contesto di stagflazione.", ha aggiunto Williamson.



"La Fed dovrà quindi destreggiarsi tra questi crescenti rischi al rialzo per l'inflazione e il rischio crescente che l'economia perda slancio di crescita, con molto che dipenderà dalla durata della guerra e dal suo impatto sui prezzi dell'energia e sulle catene di approvvigionamento globali.”, ha concluso l'economista.

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