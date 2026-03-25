Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
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Londra 24-mar
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Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Seduta vivace per l'indice svizzero, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,02%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dello SMI (Swiss Market Index) restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 12.302,8. La resistenza più immediata è stimata a 12.747,3. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 13.191,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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