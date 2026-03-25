ATON Green Storage, rinvio del bilancio 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Aton Green Storage ., PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di accumulo energetico, ha deliberato di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. La decisione mira a garantire l'accuratezza delle posizioni contabili relative alla valutazione del magazzino e a permettere alla Società di valutare il riscontro delle banche finanziatrici alla richiesta di moratoria di 12 mesi sul pagamento delle rate dei finanziamenti. Tale sospensione è ritenuta fondamentale per rafforzare il giudizio sulla continuità aziendale in vista della prevista ripresa del settore.



In conseguenza di questa deliberazione, il calendario degli eventi societari 2026 è stato aggiornato. Il Progetto di Bilancio sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 maggio 2026, mentre l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione finale è fissata per il 25 giugno 2026. Infine, l'approvazione delle informazioni finanziarie semestrali al 30 giugno 2026 è prevista per il 29 settembre 2026.

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