Francoforte: accelera Wacker Chemie

(Teleborsa) - Ottima performance per Wacker Chemie , che scambia in rialzo del 4,37%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,66%, rispetto a -2,44% del MDAX ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 78,1 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 81. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 83,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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