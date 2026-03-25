Francoforte: accelera Wacker Chemie
(Teleborsa) - Ottima performance per Wacker Chemie, che scambia in rialzo del 4,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,66%, rispetto a -2,44% del MDAX).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 78,1 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 81. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 83,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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