Piazza Affari: in calo Carel Industries

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , con un ribasso dell'1,92%.



Lo scenario su base settimanale di Carel Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Carel Industries mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 27,97 Euro con area di resistenza individuata a quota 28,47. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 27,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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