Somec, Marchetto: si stanno creando condizioni per ritorno a distribuzione dividendi

(Teleborsa) - "Esprimo grande soddisfazione per i risultati ottenuti
, che dimostrano come, con disciplina e in coerenza con quanto dichiarato, abbiamo continuato a lavorare sul miglioramento della marginalità e sulla generazione di cassa". Lo afferma Oscar Marchetto, presidente
di Somec
, commentando i risultati 2025
.
"Un impegno che continuerà nel corso dell'esercizio 2026, sostenuto dall'integrazione e dalla sinergia tra le divisioni
del Gruppo, oggi nostro principale driver di creazione di valore - ha aggiunto - Il portafoglio ordini, che supera i 770 milioni di euro, conferma la resilienza del nostro modello industriale e ci garantisce visibilità fino al 2033. Le rilevanti commesse già acquisite nei primi mesi del 2026, nonché le numerose trattative commerciali in corso assicurano prospettive di crescita, seppur in uno scenario geopolitico caratterizzato da complessità e incertezza".
"Alla luce degli ottimi risultati conseguiti, si stanno creando tutte le condizioni per il ritorno a una politica di distribuzione di dividendi
ai nostri azionisti", ha sottolineato Marchetto.