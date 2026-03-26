Danieli, Equita incrementa targe price con solido momentum del Plant-making

(Teleborsa) - Equita
ha aumentato a 71 euro
per azione (+7%) il target price
sulle azioni ordinari e a 51 euro (+9%) quello sulle azioni risparmio
di Danieli
, società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, confermando la raccomandazione
"Buy
" sui titoli.
Gli analisti parlano di un solido primo semestre
con unico miss a livello di fatturato che risente di un differente phasing dei progetti di plant-making rispetto alle attese. Equita ha aggiornato le stime
riducendo il contributo della divisione Steel-making (2026 EBITDA confermato, 2027 -18%) mentre migliorando il Plant-making (2026 EBITDA confermato, 2027 +4%) senza variazioni significative a livello di EBITDA/NI di gruppo. Ha invece migliorato la stima di cassa netta 2026 a 2,1 miliardi di euro (da precedente 2 miliardi di euro) scontando una migliore dinamica del NWC.
"I risultati del primo semestre evidenziano un momentum solido per la divisione Plant-making
sia a livello di raccolta ordini che di profittabilità - si legge nella ricerca - Riteniamo che questo momentum possa continuare sostenuto sia dalla leadership tecnologica di Danieli che ad un sempre maggiore re-shoring della produzione dell'acciaio".