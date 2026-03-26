Equity europeo di nuovo sotto pressione con greggio in rialzo per incertezza su negoziati

(Teleborsa) - Le Borse europee sono in ribasso, con il prezzo del greggio che aumenta
di oltre il 3%, sulle prospettive di un conflitto prolungato in Medio Oriente che alimentano i timori di ulteriori interruzioni delle forniture. "Le tensioni tra Iran e Israele restano elevate, con nuovi attacchi missilistici e segnali contrastanti sui negoziati con gli USA, mantenendo alta l'incertezza geopolitica - commenta Intesa Sanpaolo
- I mercati reagiscono con un marcato aumento del prezzo del petrolio
, sostenuto dal blocco dello Stretto di Hormuz e dalle minacce alle rotte energetiche, mentre salgono i rendimenti obbligazionari per timori inflazionistici".
Sul fronte delle trimestrali
, il gruppo svedese di moda H&M ha registrato
un aumento dell'utile operativo leggermente superiore alle attese nel periodo dicembre-febbraio, il big ceco della difesa CSG
ha rispettato
gli impegni presi in sede di IPO per il 2025, conseguendo risultati in linea o superiori alle aspettative (ricavi a 6,7 miliardi di euro, +71,7%, Adjusted Operating EBIT a 1,6 miliardi con margine del 24,1%), mentre ProSiebenSat.1
(controllata da MFE
) ha registrato
un calo del 28% nell'utile core rettificato per il 2025.
Per quanto riguarda i dati macroeconomici
, l'indice di fiducia dei consumatori in Germania
, pubblicato dall'istituto di ricerche di mercato GfK, è sceso
di 3,2 punti attestandosi a -28,0 per aprile. In Francia
a marzo la fiducia delle imprese è diminuita
oltre le attese a 99 da 102, scendendo al di sotto della media a lungo termine (100). In Italia
, è crollato
a marzo il clima di fiducia dei consumatori italiani, mai così basso da quasi due anni e mezzo, mentre tiene il morale delle imprese.
Tra i commenti sulla politica monetaria
, Joachim Nagel
, governatore della Bundesbank tedesca, ha affermato che la BCE ha "un'opzione" per aumentare i tassi d'interesse nella prossima riunione qualora la guerra in Medio Oriente facesse temere un'impennata dell'inflazione nella zona euro. Luis de Guindos
, vicepresidente della BCE, ha detto
che il conflitto "potrebbe innescare l'emergere di vulnerabilità interconnesse e causare stress sistemico".
Secondo le nuove stime dell'OCSE
, la crescita del PIL mondiale
passerà dal 3,3% dell'anno scorso al 2,9% nel 2026, prima di risalire al 3,0% nel 2027, poiché l'impennata dei prezzi dell'energia e la natura imprevedibile del conflitto contrasteranno la spinta derivante da forti investimenti tecnologici, dalla riduzione delle tariffe effettive e dallo slancio ereditato dal 2025.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,156. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.440,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,47%. Forte rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,72%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +91 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,93%. Tra gli indici di Eurolandia
vendite su Francoforte
, che registra un ribasso dell'1,10%, seduta negativa per Londra
, che mostra una perdita dello 0,88%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,65%.
Giornata no per la Borsa italiana
, in flessione dello 0,78% sul FTSE MIB
, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 45.947 punti. In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,95%); sulla stessa tendenza, in rosso il FTSE Italia Star
(-0,78%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza ENI
(+1,12%), Saipem
(+0,67%), Inwit
(+0,60%) e Telecom Italia
(+0,60%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler
, che ottiene -2,23%. Sotto pressione Prysmian
, che accusa un calo del 2,07%. Scivola Stellantis
, con un netto svantaggio del 2,04%. In rosso Nexi
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,90%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Danieli
(+4,36%), MFE A
(+2,86%), MFE B
(+2,73%) e Zignago Vetro
(+0,87%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su SOL
, che continua la seduta con -5,23%. Spicca la prestazione negativa di Technoprobe
, che scende del 3,45%. Avio
scende del 2,59%. Calo deciso per Fiera Milano
, che segna un -2,52%.