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Francia, fiducia dei consumatori in calo secondo le attese a marzo

Economia, Macroeconomia
Francia, fiducia dei consumatori in calo secondo le attese a marzo
(Teleborsa) - Risulta in calo, centrando le attese, la fiducia dei consumatori francesi nel mese di marzo 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 89 punti dai 91 del mese precedente. Il dato è uguale alle attese degli analisti.

L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi si conferma a -20 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi peggiora a -12 punti da -8.

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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