Giglio.com, la perdita si allarga a 2,5 milioni di euro nel 2025. Ricavi -14%

(Teleborsa) - Giglio.com , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 39,5 milioni di euro nel 2025, -14% rispetto al 2024 a causa di fattori esogeni che impattano il mercato del lusso. La società segnala business in forte ripresa nel secondo semestre 2025 e nei primi mesi del 2026 in Europa con Gross Merchandising Value in crescita, rispetto all'anno precedente, rispettivamente del 7% e del 12%; il totale GMV è in leggera contrazione in entrambi i periodi, rispettivamente -4% e -3%, a causa dell'instabile contesto geo-politico che impatta i mercati internazionali.



L'EBITDA è pari a -1,6 milioni di euro, nonostante l'efficientamento dei costi, a causa della contrazione del volume dei ricavi. L'EBITDA Margin è del -4,1%, rispetto al -0,4% del 2024. Il risultato netto è del -2,5 milioni di euro, contro i -1,3 milioni di Euro del 2024. La Posizione Finanziaria Netta Adjusted è cash positive e pari a 4,8 milioni di euro.



"Nonostante la flessione del fatturato, possiamo confermare di aver costruito un modello di business solido - ha commentato l'AD Giuseppe Giglio - Le forti crescite registrate in Europa nel secondo semestre 2025 e nel corso della prima parte del 2026, confermano la bontà di quest'ultimo. Abbiamo affrontato la difficile congiuntura che ha flagellato i mercati internazionali - i dazi negli Stati Uniti, un dollaro che si è progressivamente e fortemente indebolito nei confronti dell'euro e le recenti tensioni in Medio-Oriente - con azioni tempestive di razionalizzazione dei costi che ci hanno permesso di preservare l'equilibrio finanziario nonché di guardare al futuro con moderato ottimismo".

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