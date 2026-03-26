H&M, utile trimestrale in crescita grazie a controllo dei costi

(Teleborsa) - Il gruppo H&M ha pubblicato i risultati relativi al primo trimestre (1° dicembre 2025 – 28 febbraio 2026), archiviando il periodo con un utile operativo di 1.512 milioni di corone svedesi (SEK), in aumento del 26% rispetto ai 1.203 milioni dell'anno precedente. Il dato ha superato le attese degli analisti, sostenuto da una rigorosa disciplina sui costi e da un miglioramento del margine lordo, salito al 50,7%.



Le vendite nette si sono attestate a 49.607 milioni di SEK, registrando un calo dell'1% in valuta locale. Il risultato in corone svedesi è stato però penalizzato per oltre 9 punti percentuali dal rafforzamento della valuta nazionale.



"Un buon controllo dei costi e un miglioramento del margine lordo hanno contribuito a rafforzare la redditività in un trimestre caratterizzato da consumi prudenti e da forti effetti di conversione valutaria - ha commentato il Ceo, Daniel Ervér -. Le vendite in valuta locale sono diminuite dell'1%, mentre il numero di negozi è calato di circa il 4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. I ricavi in ??SEK sono stati influenzati negativamente da un effetto di conversione valutaria di poco più di 9 punti percentuali, dovuto al rafforzamento della corona svedese. Il trimestre è iniziato a dicembre con una domanda più debole dopo le forti vendite del Black Friday di novembre. Verso la fine del trimestre, le nostre collezioni primaverili, accolte con favore, hanno contribuito a un trend positivo delle vendite, che è proseguito anche a marzo".



Il gruppo ha ridotto le scorte del 16% (34.608 milioni di SEK), migliorando significativamente la produttività del magazzino. Parallelamente ai dati finanziari, H&M ha pubblicato il Rapporto annuale e di sostenibilità 2025, evidenziando che il 91% dei materiali utilizzati proviene da fonti riciclate o prodotte in modo sostenibile.



In un contesto macroeconomico segnato da incertezze geopolitiche in Medio Oriente, la società punta sulla flessibilità della catena di approvvigionamento.



Il consiglio di amministrazione ha proposto per l'assemblea del 5 maggio 2026 un dividendo di 7,10 SEK per azione e un'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie.

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