Londra: scambi negativi per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che presenta una flessione del 2,60% sui valori precedenti.



L'andamento di Rolls-Royce Holdings nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo di Rolls-Royce Holdings resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 11,73 sterline. Supporto visto a quota 11,58. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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