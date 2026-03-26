NextGeo, nel 2025 l'utile sfiora 50 milioni. Proposto dividendo di 0,12 euro per azione

(Teleborsa) - Il Valore della Produzione
al 31 dicembre 2025 di Next Geosolutions
, tra i gruppi leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, principalmente nel settore energetico, si attesta a 267,3 milioni, in crescita del 31,5% rispetto ai 203,3 milioni registrati al 31 dicembre 2024.
L’EBITDA
si attesta a € 69,8 milioni, in crescita del 29,4% rispetto ai € 54,0 milioni registrati al 31 dicembre 2024. L’EBIT
si attesa a € 58,4 milioni, in crescita del 21,9% rispetto ai 47,9 milioni al 31 dicembre 2024. Nonostante un importante incremento degli ammortamenti e degli accantonamenti di circa l’88,2%, l’EBIT Margin si attesta al 21,8% del valore della produzione (23,6% al 31 dicembre 2024) confermando la capacità del Gruppo di mantenere una redditività robusta, sostenuta da un modello operativo efficiente e da una crescente valorizzazione dei propri asset.
L’utile netto
è pari a € 49,9 milioni, in aumento del 15,7% rispetto ai € 43,1 milioni al 31 dicembre 2024.
Gli investimenti
al 31 dicembre 2025 sono pari ad € 68,4 milioni e rappresentano il 25,6% del valore della produzione, in significativo aumento rispetto al 31 dicembre 2024 (+109,2%).
La Posizione Finanziaria Netta
(cash positive) è pari a € 25,6 milioni, rispetto a una posizione finanziaria netta cash positive di € 66,8 milioni al 31 dicembre 2024
Il Backlog
si attesta alla data del 31 dicembre 2025 a circa € 483 milioni (€ 335 milioni al 31 dicembre 2024); la pipeline commerciale ammonta a circa € 525 milioni.Outlook
NextGeo "guarda al prossimo esercizio con fiducia, sostenuta dalla crescita attesa nei mercati di riferimento, un incremento significativo degli asset strategici, un solido portafoglio di contratti sottoscritti, una pipeline significativa e da un modello operativo flessibile, basato sull’integrazione di competenze e tecnologie avanzate. L’obiettivo del Gruppo rimane quello di rafforzare ulteriormente la leadership nel settore offshore, ampliando la presenza nei mercati a maggior potenziale e consolidando la propria posizione lungo l’intera value chain dei progetti, attraverso una crescita organica e/o inorganica sostenibile, supportata da investimenti mirati e da una gestione orientata all’innovazione e all’efficienza".
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 30 aprile 2026, di destinare il risultato d’esercizio: alla distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a € 0,12 per azione, per un importo complessivo, stimato pari a € 5,8 milioni, con stacco della cedola in data 18 maggio 2026 (record date 19 maggio 2026) e pagamento a partire dal 20 maggio 2026; alla riserva per utili su cambi non realizzati per € 0,06 milioni; alla riserva da rivalutazione delle partecipazioni per € 1,7 milioni; il residuo a utili portati a nuovo.