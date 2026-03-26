Milano 12:05
43.607 -0,92%
Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 12:05
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Unione Europea, M3 (YoY) in febbraio

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Unione Europea, M3 (YoY) in febbraio
Unione Europea, M3 in febbraio su base annuale (YoY) +3%, in calo rispetto al precedente +3,3% (la previsione era +3,3%).
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