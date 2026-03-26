Milano
12:05
43.607
-0,92%
Nasdaq
25-mar
24.163
0,00%
Dow Jones
25-mar
46.429
+0,66%
Londra
12:05
9.998
-1,07%
Francoforte
12:05
22.672
-1,24%
Giovedì 26 Marzo 2026, ore 12.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, M3 (YoY) in febbraio
Unione Europea, M3 (YoY) in febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
26 marzo 2026 - 10.20
Unione Europea,
M3 in febbraio su base annuale (YoY) +3%
, in calo rispetto al precedente +3,3% (la previsione era +3,3%).
Condividi
Leggi anche
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in febbraio
Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in febbraio
Unione Europea, M3 (YoY) in gennaio
Prezzi produzione Unione Europea (YoY) in gennaio
Altre notizie
Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in gennaio
Produzione industriale Unione Europea (YoY) in gennaio
Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in gennaio
Unione Europea, PIL (YoY) nel quarto trimestre
Indice costo lavoro Unione Europea (YoY) nel quarto trimestre
Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in febbraio
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto