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GVS, Equita taglia target price con guidance sotto le attese che porta a reset stime

Finanza, Consensus
GVS, Equita taglia target price con guidance sotto le attese che porta a reset stime
(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 4,3 euro per azione (-22% dai precedenti 5,5 euro) il target price su GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.

Gli analisti parlano di un quarto trimestre 2025 leggermente sotto le attese per effetto di una top-line ancora debole, con il miss sulla top-line dovuto alla divisione Healthcare & LifeScience. La guidance sul 2026 è inferiore alle attese di Equita (-9% su EBITDA) e a quelle di consensus (-7% su EBITDA) e anticipa un anno di bassa crescita organica del business di GVS (o sostanziale stabilità a livello reported).

"La guidance porta ad un reset delle stime guidato dalla top-line che negli ultimi anni è rimasta anemica - si legge nella ricerca - Prima di rivalutare l'investment case, riteniamo fondamentale osservare una ripresa della crescita organica che, alla luce del debole avvio d'anno, non ci aspettiamo manifestarsi a breve".

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
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