GVS, Equita taglia target price con guidance sotto le attese che porta a reset stime

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 4,3 euro
per azione (-22% dai precedenti 5,5 euro) il target price
su GVS
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Gli analisti parlano di un quarto trimestre 2025
leggermente sotto le attese per effetto di una top-line ancora debole, con il miss sulla top-line dovuto alla divisione Healthcare & LifeScience. La guidance sul 2026 è inferiore alle attese
di Equita (-9% su EBITDA) e a quelle di consensus (-7% su EBITDA) e anticipa un anno di bassa crescita organica del business di GVS (o sostanziale stabilità a livello reported).
"La guidance porta ad un reset delle stime guidato dalla top-line che negli ultimi anni è rimasta anemica - si legge nella ricerca - Prima di rivalutare l'investment case, riteniamo fondamentale osservare una ripresa della crescita organica
che, alla luce del debole avvio d'anno, non ci aspettiamo manifestarsi a breve".(Foto: Scott Graham su Unsplash)