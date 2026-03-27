AiCEO, Caterina Tonini nominata Presidente

(Teleborsa) - Caterina Tonini, CEO di Havas Creative Group Italy, è la nuova Presidente di AiCEO – Associazione Italiana CEO. Tonini raccoglie il testimone da Paola Corna Pellegrini e assume oggi la guida dell’Associazione con un programma di continuità, portando con sé l’esperienza maturata nel Consiglio, di cui fa parte dal 2023, e una visione chiara sulle priorità che attendono la leadership d’impresa. La sua elezione si basa su un programma triennale concreto, pensato per valorizzare il ruolo di chi guida le aziende in un momento storico caratterizzato da profonde trasformazioni.



In un contesto segnato da tensioni geopolitiche, dall’accelerazione dell’intelligenza artificiale e dalla crescente attenzione verso gli standard ESG, i leader si trovano infatti a confrontarsi con responsabilità nuove e decisioni sempre più complesse. La nuova presidenza si propone di accompagnare questa evoluzione, rafforzando competenze, consapevolezza e capacità di indirizzare il cambiamento con equilibrio e visione.



“Non basta comprendere i cambiamenti in atto, occorre guidarli con scelte tempestive e responsabilità operative” ha commentato la neopresidente, che da oltre trent’anni si confronta direttamente con i temi dell’impresa e della leadership - Le aspettative degli stakeholder sono cresciute e le scelte strategiche di chi sta al vertice hanno impatti immediati su persone, reputazione e mercati: una leadership responsabile, competente e orientata ha quindi non solo la possibilità di trasformare complessità e incertezza in opportunità di crescita, ma può rappresentare anche un motore di rilancio competitivo per il Paese. In questo scenario, diventa fondamentale creare spazi di confronto verticale e autentico tra i leader, dove mettere a sistema esperienze, visione e buone pratiche, uno scambio tra pari in cui possano emergere intuizioni che difficilmente nascerebbero in contesti gerarchici o iper formalizzati. Un percorso che faremo insieme, forti di una squadra direttiva di altissimo profilo che unisce percorsi e competenze diverse, portando un contributo umano e professionale che conferma il progetto AiCEO solido e credibile”.

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