Banco BPM, Antonia Cosenz nominata Chief Governance Officer

(Teleborsa) - Il CdA di Banco BPM ha nominato Antonia Cosenz Chief Governance Officer del Gruppo. Avvocato con una consolidata esperienza nel settore legale e finanziario, Antonia Cosenz ricopre dal gennaio 2017 (anno di costituzione di Banco BPM) il ruolo di Responsabile Legale e Regulatory Affairs di Banco BPM, guidando un team di oltre 200 professionisti e svolgendo il ruolo di consigliere di amministrazione in società del Gruppo.



Con la nomina a Chief Governance Officer, le viene affidata una nuova funzione denominata Group Corporate Affairs, che avrà la responsabilità sulle attività di gestione della segreteria societaria, sulla consulenza societaria di Gruppo, gli affari generali, il monitoraggio normativo, la gestione dei reclami e delle procedure alternative di risoluzione delle controversie. Viene inoltre confermato il coordinamento dell'area Legale del Gruppo, con riporto diretto delle funzioni di consulenza legale, contenzioso, finanza legale e la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.



L'istituzione del Chief Governance Officer, che riferisce direttamente all'Amministratore Delegato, risponde all'esigenza di ampliare il presidio delle tematiche di corporate governance e legali alla luce sia del mutato contesto regolamentare e bancario sia dell'estensione delle aree di specializzazione del Gruppo. Il nuovo assetto si allinea ai modelli organizzativi adottati dai principali peers internazionali, nei quali l'area di governo ricopre un ruolo di vertice.



Antonia Cosenz possiede 125.049 azioni di Banco BPM.

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