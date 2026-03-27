Alto Garda Servizi, assemblea delibera iter di dismissione della controllata Gruber

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci di Alto Garda Servizi (AGS) ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di non procedere alla

sottoscrizione dell’aumento di capitale richiesto dalla controllata Gruber e di avviare il percorso di dismissione della partecipazione.



La decisione - ha spiegato AGS - "è il risultato di un’approfondita analisi della situazione economico-finanziaria e prospettica della società, che evidenzia un quadro di perdite rilevanti e strutturali", con un risultato negativo per l’esercizio 2025 pari a circa 1,7 milioni di euro e un patrimonio netto negativo di circa 364 mila euro nonostante un recente aumento di capitale di 498 mila euro. Tale risultato si somma a quello negativo del 2024 pari a -1,3 milioni.



I dati consuntivi 2025 hanno evidenziato un significativo scostamento rispetto agli obiettivi definiti ad aprile 2025 all’interno del Piano Industriale in particolare in termini di redditività, "dando evidenza che di fatto il percorso di risanamento ipotizzato si è dimostrato non perseguibile", ha aggiunto AGS.



In aggiunta a ciò, le previsioni per il 2026 confermano il persistere delle difficoltà, con ulteriori perdite attese superiori a 1 milione, evidenziando quindi "l’assenza di condizioni per il raggiungimento dell’equilibrio economico della società nel breve - medio periodo2.







(Foto: © rawpixel)

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