ENA, ok ad aumento di capitale riservato a Laserwall per 500 mila euro

(Teleborsa) - Il Cda di Ena , società attiva nel settore dell’amministrazione degli immobili, ha deliberato di accettare una proposta vincolante fatta pervenire da Laserwall avente ad oggetto la sottoscrizione entro il 31 luglio 2026, da parte della medesima Laserwall o di altra società da essa controllata o facente parte del medesimo gruppo, di azioni ordinarie ENA di nuova emissione per un controvalore di 500.000 euro.



L’impegno di Laserwall, società che opera nel settore di sistemi digitali per condomini, contenuto nella manifestazione di interesse è espressamente subordinato: (i) alla formalizzazione di un accordo commerciale finalizzato allo sviluppo di un progetto industriale

volto a creare una partnership tecnologica, commerciale e strategica, che preveda anche l’adozione di una soluzione software proprietaria di Laserwall per la gestione della contabilità condominiale; nonché (ii) alla concessione a Laserwall di un rappresentante che partecipi alle sedute del CdA di Ena, in qualità di osservatore sino alla scadenza dell’attuale mandato del CdA.

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