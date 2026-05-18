doValue, Equita aumenta target price con maggior contributo di coeo

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 2,7 euro per azione (+4%, per revisione stime e stacco del dividendo di oggi) il target price su doValue , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.



Dalla call è emerso che: la buona performance di coeo è dovuta in parte alla stagionalità favorevole (Black Friday e periodo natalizio); la vendita del backbook di coeo è attesa completarsi nel secondo trimestre; è atteso un reversal delle dinamiche di NWC nei prossimi trimestri, specialmente in Grecia; è confermata l'idea di attivare un buyback nella seconda parte dell'anno se la generazione di cassa dovesse essere in linea con le attese; il calo dei nuovi NPE da forward flow è dovuto per l'80% alla perdita del contratto con UniCredit e per il resto a ritardi nell'acquisizione di flussi da Santander .



Sul fronte del servicing dei crediti fiscali locali, continuano le attività per acquisire la licenza tramite M&A bolt-on. Maggiori novità sono attese nei prossimi mesi, con il processo che sta avendo qualche ritardo rispetto alle precedenti indicazioni. La market share di doValue con AMCO è in area 20-25%.



Il broker ha fatto un fine-tuning delle stime per riflettere un maggior contributo di coeo ai risultati di Gruppo, alla luce delle buone indicazioni del primo trimestre. Complessivamente, stime di Adj. EBITDA 2026/28 a 256/287/277 milioni di euro (+3% in media su base pro-forma) e utile netto 2027/28 a 52/53 milioni di euro (+3% in media).

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