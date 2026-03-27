Philogen, utile record di 230 milioni di euro nel 2025. Dividendo di 0,70 euro

(Teleborsa) - Philogen , azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi complessivi pari a 320 milioni di euro, evidenziando un incremento di 243 milioni di euro rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e sono composti da ricavi da contratti con i clienti per 314 milioni di euro, in forte aumento (circa il 325%), rispetto all'anno precedente e altri proventi per 5,8 milioni di euro, in aumento di circa il 60%. L'incremento è riconducibile principalmente al pagamento dell'upfront maturato a seguito dell'entrata in efficacia dell'accordo di licenza sottoscritto dalla controllata Philochem con RayzeBio, società del gruppo Bristol Myers Squibb , avente ad oggetto OncoACP3, candidato terapeutico e diagnostico per il trattamento del cancro alla prostata.



L'EBITDA evidenzia un incremento di circa 220 milioni di euro, passando da un valore positivo pari a 41,6 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a un valore positivo pari a 261,6 milioni di euro al 31 dicembre 2025, come conseguenza dell'aumento dei ricavi complessivi del 312% e dei costi operativi del 62%. Il risultato dell'esercizio evidenzia un utile di 229,7 milioni di euro, in aumento rispetto al risultato al 31 dicembre 2024, che si attestava a 45,3 milioni di euro.



"Il 2025 è stato un anno di risultati finanziari eccellenti per il Gruppo Philogen, con un utile record e ricavi quadruplicati rispetto al 2024 - ha commentato l'AD Dario Neri - La significativa posizione di liquidità di cui dispone il Gruppo consente di ampliare il portafoglio di programmi e di rafforzare ulteriormente le diverse funzioni aziendali, dalla ricerca alla produzione del farmaco. Sul fronte clinico, abbiamo ulteriormente ampliato la nostra pipeline, sia nei farmaci a base di anticorpi sia nelle piccole molecole organiche. Tra il 2026 e il 2027 sono stati o saranno avviati sette nuovi studi con potenziale registrativo, a conferma del forte impegno del Gruppo nello sviluppo della propria pipeline e nell'avanzamento dei propri candidati verso l'eventuale registrazione nel prossimo futuro. Prevediamo inoltre l'avvio di sette nuovi studi clinici di Fase I su nuovi farmaci sperimentali".



"La crescita della pipeline rappresenta una tangibile dimostrazione della capacità del Gruppo Philogen di scoprire nuovi prodotti, sfruttando l'eccellenza nelle piattaforme di discovery (encoded combinatorial libraries), e di portarli rapidamente in sviluppo clinico, secondo i più alti standard regolatori - ha aggiunto - Stiamo infine rafforzando le nostre competenze tecnologiche attraverso l'ampliamento del team dedicato all'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza operativa e accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci".



Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,70 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione Philogen avente diritto agli utili alla data di stacco della relativa cedola, per un importo complessivo presunto di 28.180.796 euro. Il board ha proposto che il dividendo sia posto in pagamento a decorrere dal 20 maggio 2026, con record date il 19 maggio 2026 e data stacco cedola n. 1 il 18 maggio 2026.

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