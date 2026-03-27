Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto di credito lombardo, con una flessione dell'1,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Popolare di Sondrio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,68%, rispetto a -1,27% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 15,39 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 15,95. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 16,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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