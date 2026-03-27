Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' istituto di credito lombardo , con una flessione dell'1,89%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Popolare di Sondrio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,68%, rispetto a -1,27% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 15,39 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 15,95. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 16,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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