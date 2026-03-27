Riba Mundo, l'incendio dimezza i ricavi a 201 milioni: piano di ristrutturazione completato

(Teleborsa) - Riba Mundo Tecnología , società tecnologica specializzata in Big Data e attiva nel trading B2B di elettronica di consumo, quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a 201,4 milioni di euro, meno della metà rispetto ai 480 milioni del 2024, a causa dell'incendio che il 25 gennaio 2025 ha distrutto il magazzino di Valencia, bloccando le operazioni per dieci giorni e limitando l'operatività per sei mesi.



Il numero di ordini di Riba Mundo stand alone si attesta a 35.848 unità (73.631 nel 2024) con 1.610.862 di pezzi venduti (4.632.665 nel 2024).



Il Gross Margin è pari a 5 milioni rispetto a 25,4 milioni al 31 dicembre 2024. L'EBITDA è negativo per 8,1 milioni (da +6,5 milioni nel 2024) e il risultato netto di gruppo è negativo per 11,7 milioni. Il patrimonio netto si riduce a soli 220 mila euro da 13,4 milioni. L'indebitamento finanziario netto sale a 36,9 milioni.



A febbraio 2026 la società ha completato con successo il processo di omologazione giudiziale del piano di ristrutturazione, con l'assistenza di KPMG España, allineando la struttura del debito al profilo di cassa del Business Plan.



Marco Dezi, CEO, ha dichiarato: "Abbiamo avviato il 2026 con una struttura aziendale rafforzata e più resiliente. I primi segnali del nuovo esercizio risultano incoraggianti: stiamo registrando una progressiva riconquista delle quote di mercato, con performance anche superiori alle previsioni iniziali del piano."

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